Caso Martín Pradenas: 7 hitos que marcaron el juicio antes de su nulidad

La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa de Martín Pradenas, condenado a 20 años de cárcel el pasado 26 de agosto por los delitos de abuso sexual y violación.

A cuatro meses de eso, el máximo tribunal tomó la determinación de anular la sentencia argumentando que “hubo falta de imparcialidad de uno de los jueces, debido a comentarios sobre el caso en sus redes sociales”.

En esa línea, la Suprema ordenó un nuevo juicio oral contra Pradenas, quien continuará en prisión preventiva durante el proceso.

Los hitos del Caso Pradenas

Recordemos que el imputado está acusado de siete delitos de carácter sexual, entre los que se encuentra el caso de la joven de iniciales A. B., quien tras ser presuntamente víctima de una agresión sexual por parte del imputado se quitó la vida.

Suicidio de A.B.

La joven de iniciales A. B. (20) acusó haber sido violada por el imputado durante la noche del 18 de septiembre de 2019 en Pucón.

Tras esto, la víctima envió mensajes de audio y texto a su entonces mejor amiga, en los que pedía que la fueran a buscar y afirmaba haber sido violada. Posteriormente, llamó a su ex pololo para explicarle lo que había pasado. Sin pensar que esta sería una evidencia clave, él grabó la conversación.

“Lo único que me acuerdo fue haber despertado o estar más consciente y él estaba arriba mío y yo le dije ‘sale m…’, me senté y me fui (de la pieza) y llamé a mi mejor amiga, porque ni siquiera me veía capaz de seguir sintiéndome así, sintiéndome violada”, le dijo en la llamada realizada el 12 de octubre de 2019.

El mismo día en que confesó lo ocurrido a su ex pareja, Pradenas se enteró y la llamó. Tras conversar por un minuto, ella devolvió el llamado por otro minuto más. Según la madre de su ex pololo, la joven la llamó para decirle que el imputado habría estado increpándola por haberlo “funado”.

Un día después de eso, el 13 de octubre de 2019, A. B. fue encontrada sin vida por su familia en el segundo piso de su hogar en Temuco. La joven escribió un mensaje en el que narró todo lo sucedido, por lo que su padre presentó una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de su hija en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Otras 5 denuncias

Tras esto, Pradenas enfrentó a la justicia en octubre de 2019, por los delitos de abuso sexual y violación contra A.B., sin embargo, durante la investigación, otras cinco mujeres denunciaron haber sido violentadas por él.

Por lo tanto, fue acusado de cuatro delitos consumados de abuso sexual de personas mayores de 14 años, un delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años y dos delitos de violación de mayor de 14 años.

Declaración en video

Martín Pradenas entregó sus primeras declaraciones en el sitio Libertad Digital. En la instancia sostuvo que “por ningún motivo me considero un violador”.

En junio de 2020, CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a un informe policial de la Brigada de Delitos Sexuales de Temuco, que en casi 400 páginas reúne testimonios de las víctimas del imputado.

Archivos borrados de su celular

En febrero de 2021, se confirmó el hallazgo del celular de Pradenas, que su familia aseguró haber destruido. Algo que finalmente se transformó en una pieza clave para la investigación.

Se encontraron múltiples archivos, ya sea en audios y fotografías, en los que se vinculaba al joven directamente con la comercialización de drogas, quedaba en evidencia la forma despectiva en que hablaba de las mujeres y también había registros mostrando los genitales.

Inicio del juicio oral

El pasado 14 de junio se dio inicio al juicio oral en contra de Martín Pradenas, a dos años y ocho meses desde el suicidio de A.B.

Condena

El pasado 26 de agosto, el Tribunal Oral Penal (TOP) de Temuco condenó a Martín Pradenas a 20 años de presidio mayor en su grado máximo y penas accesorias, como la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos y derechos políticos, así como inhabilitación absoluta para profesiones titulares; sumándose la prohibición de acercarse a las víctimas por 10 años.

Anulación del juicio

Durante horas de este 29 de diciembre, y debido a un recurso de nulidad presentado por la defensa de Pradenas, la Corte Suprema determinó que “hubo falta de imparcialidad de uno de los jueces debido a comentarios sobre el caso en sus redes sociales”.

Debido a lo anterior, se determinó un nuevo juicio oral contra Martín Pradenas, “con jueces habilitados” para dicho propósito. Además, aclararon que mientras dure este proceso, el imputado continuará en prisión preventiva.