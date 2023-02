Caso Narumi: Abogado de Nicolás Zepeda no se presentó a la audiencia de apelación

Este martes comenzó el juicio de apelación por el Caso Narumi Kurozaki, la joven japonesa que desapareció el 5 de diciembre de 2016 en la ciudad de Bensanzón, Francia, y que tiene como principal sospechoso a su ex pareja, el chileno Nicolás Zepeda. Sin embargo, la defensa del acusado, encabezada por Antoine Vey, no se presentó a la audiencia durante esta mañana. Según una carta leída por el juez, habría sido el joven quien renunció a su equipo de abogados. De no aceptar el abogado de oficio, se aplazaría la cita hasta que la familia Zepeda encuentre uno.