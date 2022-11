Caso Nash: Habla ex capitán de Carabineros desvinculado por investigar a hijo de general

Un ex carabinero denuncia que fue desvinculado tras investigar al hijo de un general de la institución por vínculos con una banda dedicada al contrabando de vehículos en el norte del país. El ahora ex funcionario policial presentó todos los antecedentes en la Cámara de Diputados, quienes analizan crear una comisión investigadora que buscará esclarecer si existe o no una red de protección. En exclusiva, el ex capitán de Carabineros, Jesús Salinas, conversó con CHV Noticias.