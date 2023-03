Caso Relojes: Nuevos documentos pondrían en jaque a Tonka Tomicic por presunta recepción de transferencias

En la carpeta investigativa del Caso Relojes, que está compuesta por más de 900 páginas, hay un nuevo antecedente que fue dado a conocer este jueves en Contigo en la Mañana y que alude a la presunta participación de la animadora Tonka Tomicic.

Si bien previamente se dio a conocer la comunicadora podría ser formalizada por el delito de recepción, dentro de la información que se desconocía hasta el momento, es que no solo habría estado implicada por la emisión de cheques sino que además por la presunta recepción de millonarias transferencias en su cuenta.

En relación a esto, la periodista Constanza Ganem indicó que “hay varios cheques y varias transferencias que se hicieron entre 2018, 2019 y 2020 hacia la cuenta de Tonka Tomicic” por parte de un imputado del caso.

Serían alrededor de cuatro movimientos que se hicieron desde la cuenta de Luis Augusto Vásquez a la animadora por $31 millones, en 2018 y 2019. Además, reveló Ganem, las transacciones también involucraría la empresa del mencionado, Milano SPA.

En cuanto a Domingo Jalil, otro de los imputados, la periodista precisó que “solo aparecen transferencias entre él y Parived”.

Proyecto minero

Paralelamente, Laura Landaeta ahondó en el proyecto minero en el que habría invertido el otrora esposo de Tomicic, asegurando que se trata de un territorio que “está muerto” dado que el propio Sernageomin habría indicado que no poseía minerales de valor.

“Claramente tiene otro fin esa mina”, estableció.

“En la carpeta investigativa, en varias escuchas telefónicas, Parived está desesperado por plata, con muchos problemas y cheques protestados, y empieza a buscar con (Domingo) Jalil, (Jaime) Quiroz y (Luis Augusto) Vásquez, una forma de traer plata desde Brasil (…) él tenía unas platas en Brasil que no eran blancas, o sea él iba a hacer un lavado de activos”, dijo.

“Entre medio de todo esos diálogos alguien le pregunta por qué no mete la plata en el negocio minero como inyección de capital, y dice que no, que tiene que mantenerse limpio y sin que nada lo ensucie“, expresó, deslizando que la mina habría tenido un propósito en particular y que levanta suspicacias.