Se retoma Caso SQM: Juicio oral se realizará este lunes con Longueira y ME-O como imputados

Luego de un prolongado tiempo, el juicio oral por el bullado Caso SQM, que investiga el financiamiento irregular de la política, se llevará a cabo el próximo lunes 13 de febrero.

El inicio del juicio por este caso que involucra a ocho imputados, entre ellos a los ex candidatos presidenciales Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami, estaba estimado para el pasado miércoles, pero debió extenderse debido a fallas en un documento clave.

Ese documento clave lleva el nombre de “auto de apertura”, un texto fundamental preparado para la formalización de cargos y que contiene antecedentes esenciales, como las pruebas incriminatorias, testigos y otros materiales derivados de la investigación. En este caso, son más de seis mil páginas preparadas durante los últimos cuatro años por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

El problema era que este documento tenía errores de compaginación en su primera parte, lo que fue advertido por el Ministerio Público, desde donde solicitaron arreglarlo. Después, la Fiscalía detectó otras fallas, por lo que debió repetirse el proceso.

Ex candidatos presidenciales imputados por Caso SQM

El Caso SQM fue destapado en 2015 y descubrió todo un mecanismo de financiamento irregular por parte de empresarios a candidatos políticos. Se trata de una arista del Caso Penta en que la Fiscalía investigó a 180 personas. Sin embargo, la mayoría fueron sobreseídas o el Ministerio Público decidió no perseverar.

Pero hay dos ex candidatos presidenciales que quedaron dentro de los imputados. Se trata de Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami, quienes habrían recibido dineros de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, durante procesos eleccionarios.

Por este caso, Longueira arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho. Mientras que Enríquez-Ominami, a petición del Ministerio Público, podría pasar cuatro años en la cárcel por delitos tributarios.

Además de Longueira y ME-O, otros imputados en el caso son el ex gerente general de SQM Patricio Contesse; la secretaria de Pablo Longueira, Carmen Valdivieso; el ex diputado Roberto León; la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el ex secretario general del PRO, Cristián Warner, y el ex embajador demócratacristiano Macelo Rozas.