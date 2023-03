Caso Tomás Bravo: Informe revela coincidencia entre calzado de Jorge Escobar y huellas en cuerpo y ropa del niño

Un nuevo antecedente se dio a conocer en el marco del caso Tomás Bravo, niño de tres años que fue hallado muerto en febrero del 2021 en la localidad de Caripilún, en la Región del Biobío, después de nueve días de búsqueda.

Si bien han pasado más de dos años del hecho, hasta el momento el único imputado es el tío abuelo del pequeño, Jorge Escobar.

En ese contexto, BioBíoChile expuso el contenido de un informe reservado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), compuesto por 104 páginas, el cual revela que las huellas del calzado encontrados en el cuerpo y ropa del niño coinciden con las de Escobar.

En concreto, se trata de unos zapatos marca Albano, talla 39, que fueron periciados por personal especializado en febrero de 2021.

Según concluyó el informe, el calzado, tanto izquierdo como el derecho, “poseen diseño compatible y coincidente dada su morfología (…) para producir las señales primarias (o de clase) de los rastros parciales observados” en las vestimentas de Tomás.

De acuerdo a la información publicada por dicho medio, son cinco manchas distribuidas entre el polerón, la polera y un slip (calzoncillo) del menor.

En conversación con el mismo medio, el defensor regional del Biobío y representante de Jorge Escobar, Osvaldo Pizarro, restó validez a este peritaje de Carabineros e insistió en la inocencia del imputado.

“Es un informe que no tiene un peso, no tiene una entidad, no tiene una seriedad, no tiene una metodología, no tiene la suficiente fuerza probatoria para poder pensar en sostener una acusación o en una imputación o una participación de Jorge Escobar en un homicidio”, indicó Pizarro.

Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo a favor de Jorge Escobar, presentado por la Defensoría Penal Pública, luego que el imputado fuera reformalizado por como autor del delito consumado de abandono de menor con resultado de muerte.