Caso Valeria Vivanco: Suprema anuló condena de Leonel Contreras y lo dejó en libertad

Este jueves la Corte Suprema determinó anular la condena en contra de Leonel Contreras, quien fue declarado como el autor del homicidio de la subinspectora de la PDI Valeria Vivanco, perpetrado en junio de 2021 en La Granja.

Dentro de los argumentos expuestos por el máximo tribunal para esta decisión, según consignó El Mercurio, es que pese a que no se descarta la participación del ex detective en los hechos, no habría existido dolo en su actuar; de esa manera, el caso se reconfiguraría como un cuasidelito de homicidio.

En su informe, la Suprema expuso que “no aparece antecedente alguno encaminado a establecer que haya existido de parte del acusado la intención positiva de dañar a la funcionaria Vivanco; asimismo, cabe descartar la posibilidad de un dolo eventual, por no existir elementos de juicio que lleven a esa conclusión”.

Sumado a esto, acogieron el recurso de nulidad al asegurar que “los jueces del grado han incurrido en error en la aplicación de la norma (…) que tipifica el delito de homicidio al calificar de esta forma los hechos objeto de la condena”.

Producto de la anulación de la condena, Contreras saldrá en libertad.

La condena de Leonel Contreras

Cabe recordar que fue el pasado 29 de noviembre de 2023 cuando se dictó la sentencia en su contra. Fue el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que lo condenó a 12 años de presidio efectivo por el homicidio de Valeria Vivanco.

Esta decisión no había dejado conforme a la familia de la víctima. Miguel Vivanco, padre de la subinspectora, declaró entonces que “estamos con sentimientos absolutamente encontrados. La condena no nos satisface, no nos da alegría y no es nada para celebrar”.

“A ese maldito lo condenaron a 10 años. Va a salir y va a vivir, y mi hija no pudo ser mamá, no pudo tener su hogar, no pudo nada. Le quitaron todos sus sueños, una hermosa niña de 25 años, y a nosotros cadena perpetua de dolor“, señaló en dicha instancia Jacqueline Caru, madre de Valeria.

Antecedentes del caso Valeria Vivanco

El homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco Caru se contextualiza durante un operativo de la PDI en La Granja, donde andaban en busca del paradero de los sospechosos de un crimen ocurrido la madrugada del 13 de junio de 2021.

Fue en ese contexto que Leonel Contreras, uno de los compañeros de la joven fallecida, bajó del vehículo institucional junto a Vivanco para fiscalizar a los presuntos autores del delito investigado.

A partir de allí, se generaron versiones cruzadas en relación al disparo que le quitó la vida a la subinspectora de 25 años. En un comienzo, los sospechosos fueron los ocupantes del auto controlado en el operativo, quienes se dieron a la fuga del lugar, pero finalmente se determinó la responsabilidad de Contreras.

Rastros de pólvora en las manos y peritajes que dilucidaron el origen de la bala, fueron clave para que el juicio tomara otro curso y ahora tenga como culpable al suspendido detective, quien insistió en su inocencia durante el juicio oral en su contra.

