Agradeciendo al cielo: El gesto de Leonel Contreras tras quedar en libertad en caso de Valeria Vivanco

Durante este jueves el ex detective de la PDI, Leonel Contreras, fue dejado el libertad tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los 12 años de cárcel por ser declarado culpable por la muerte de Valeria Vivanco.

Una vez que Contreras abandonó la Sala Penal de la Corte Suprema, donde se modificó la resolución que lo apuntaba como autor del homicidio de la subinspectora de la PDI a un cuasidelito de homicidio, el ex detective alza sus dedos índices en el aire y mira hacia arriba como un gesto de agradecimiento al cielo.

Posteriormente, en la misma posición, pone sus dos manos en su boca y lanza besos al aire. Dicho acto fue en presencia de las cámaras de prensa, presumiéndose que se habría tratado de una acción intencionada por Contreras.

La reacción de la mamá de Valeria Vivanco: “Una actitud de un psicópata”

La madre de Valeria Vivanco se encontraba hablando en exclusiva con Contigo en Directo cuando Karina Álvarez le comentó el gesto del ex PDI involucrado en la muerte de su hija, revelando que no estaba enterada.

“Yo no sabía de este gesto, que es muy de él. Él siempre se creyó super policía, sacaba el arma fuera de la ventana, disparaba cuando no tenía que disparar llevando 6 meses recién en la institución, cuando sus compañeros que tenían más experiencia, nunca realizaban disparos cuando no correspondía”, expresó.

“Esa actitud no me extraña, me da vergüenza ajena, me parece una actitud de un psicópata que no tiene arrepentimiento, que no tiene culpa de nada. Es triste, pero estoy tranquila porque nosotros somos una familia que cree mucho en Dios”, agregó.

Además de ello, la madre de Valeria hizo mención a que Contreras se vistió como “si fuera un paseo de modelos” para la reconstitución de escena en la que falleció la subinspectora de la PDI.

“Él tiene un hijo ahora y ese hijo lamentablemente va a saber que su papá es un asesino, porque lo es. Él es un asesino, un psicópata, que hace gestos para la prensa actuando, que se viste con terno para una reconstitución de escena como si fuera un paseo de modelos”, afirmó.

Síguenos en