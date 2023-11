Ministro Cataldo realizó autocrítica por paro de profesores en Atacama: “No actuamos con la suficiente rapidez”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la problemática que se vive en la Región de Atacama, donde hace ya dos meses los profesores están en paro.

Sobre ello, el titular de la cartera manifestó que “hay expectativas respecto a nuestro gobierno y, evidentemente, cuando ha transcurrido un año y medio, eso genera una presión que tenía que responderse con diligencia“.

“Además, de manera autocrítica, como corresponsable solidario en tanto soy el ministro de Educación, creo que no actuamos con la suficiente rapidez”, añadió.

En conversación con Cooperativa, el secretario de Estado abordó también la manera en qué el ejecutivo pretende dar solución a los requerimientos educativos de Atacama.

“Desde que yo llegué, hace poco más de dos meses, hemos logrado iniciar obras que no se habían hecho durante mucho tiempo antes, o sea, esto pudo haberse resuelto”, comentó.

Junto con ello, abordó la posibilidad de ser responsable en la extensión de la protesta docente y mencionó que, pese haber ingresado a la cartera poco antes de que comenzara, no descarta poner su cargo a disposición.

“En muy poco tiempo, hemos generado todas las condiciones para comenzar a resolver esto paulatinamente”, explicó el ministro de Estado.

¿Qué piden los docentes de Atacama?

Respecto a las demandas que mantienen al profesorado en movilización, Nicolás Cataldo expresó que se trata de una situación que es previa a la administración de Gabriel Boric.

“El caso de Atacama es bien particular, no porque no haya problemas en otros lugares, sino que porque convergen todos los problemas de la educación pública y de manera sostenida por mucho tiempo”, mencionó el secretario de Estado.

Junto a esto, sostuvo que “es un problema de Estado en tanto es algo que viene de antes, que se proyecta más allá de nuestro gobierno, pero quiero ser enfático: Es algo que a nuestro gobierno le corresponde hacerse cargo. No queremos eludir nuestra responsabilidad de ninguna manera”.

Asimismo, desarrolló que hubo problemas en el traspaso del Servicio Municipal, tanto en infraestructura como en financiamiento.

“Incluso hubo alcaldes que terminaron detenidos a propósito del no pago de cotizaciones previsionales y otras irregularidades. Evidentemente, el gobierno anterior implementó con debilidades -a mi juicio- esta ley (de los SLEP) y este gobierno ha sido lento en resolver una crisis que estaba cantada hace mucho rato, eso es evidente”, puntualizó.

Posibilidad de dar fin a la movilización

Luego de una reunión que se llevó acabo este miércoles con el Colegio de Profesores, el ministro declaró que hay “una desconfianza por parte de las comunidades producto de años de abandono”. Es por ello que considera fundamental dar solución a los problemas de infraestructura, primeramente.

“Mi impresión es que ayer hubo un buen ánimo: Llegamos a un acuerdo y lo firmamos, por lo tanto, asumo que ellos adscriben a lo que firmaron. En consecuencia, debo tener la hipótesis de que ellos van a ayudar a que esto se despeje”, aclaró el ministro, Nicolás Cataldo.

