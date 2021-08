Este lunes se dio a conocer la renuncia de Catalina Parot a su labor en la Secretaría Ejecutiva de la Convención Constitucional, según confirmaron fuentes de gobierno.

De esa manera, la ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, dio un paso al costado como encargada de la coordinación entre el gobierno y la convención por motivos que aún no han sido abordados desde el Ejecutivo.

Cabe destacar que dos horas antes de darse a conocer esta noticia, Parot publicó un tuit en el que indicó que “así se ven actualmente las salas del Congreso Sede Santiago, totalmente equipadas para que sesione la Comisión de Reglamento; sin embargo, están vacías“.

Lee también: “Esa hue… no procede”: El exabrupto del gobernador de Valparaíso al criticar atribuciones de delegados presidenciales regionales

Junto al escrito, adjuntó tres imágenes de las instalaciones dispuestas para la CC, luego que los integrantes de la comisión mencionada acudieran a la Universidad de Chile para concretar su sesión que se inició a las 15:30 horas.

En respuesta a la publicación de Parot, desde la comisión argumentaron que les avisaron tarde que las salas se encontraban listas para desempeñar su labor.

#ChileConvención Así se ven actualmente las salas del #CongresoSedeSantiago. Totalmente equipadas para que sesione la Comisión de Reglamento; sin embargo, están vacías. Hemos hecho grandes esfuerzos para que el #CongresoSantiago sea la sede de la #CC. ⁦@Segpres⁩ ⁦ pic.twitter.com/X3anjwBsh8 — Catalina Parot (@catalinaparot) August 9, 2021

Lee también: Comisión de Mujeres de la Cámara rechazó idea de legislar la despenalización del aborto

Catalina Parot, ex presidenta del CNTV y ex ministra de Bienes Nacionales, estuvo un mes y dos días en dicho rol luego de haber sido designada por el gobierno ante la renuncia de Francisco Encina.

Una salida que estuvo marcada por la fallida sesión inicial del órgano que redactará la nueva Constitución, que no pudo comenzar su trabajo en dicha jornada ya que el ex Congreso, espacio dispuesto para ello, no cumplía con los requerimientos mínimos técnicos y sanitarios.

Luego de su nombramiento, Parot señaló que “estoy consciente de la tremenda responsabilidad que esto significa, ser un facilitador de todas las condiciones financieras, administrativas y de toda índole que considere y necesite la Convención Constitucional para cumplir con las enormes expectativas que tiene la ciudadanía en este proceso constituyente”.

“Voy a estar el 100% abocada a este trabajo”, añadió, y destacó que “acepto con mucha humildad el llamado que ha hecho el presidente de la República”.