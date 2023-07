“No tengo nada que ocultar”: Catalina Pérez rompió el silencio por Caso Convenios y reiteró su inocencia

Han sido días complicados para la diputada Catalina Pérez, quien se encuentra en el ojo del huracán luego de que se supiera de la existencia de un polémico convenio por $426 millones entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

La cuestionada transferencia fue visada por el ahora exseremi de Vivienda, Carlos Contreras -quien militaba en Revolución Democrática y fue expulsado por el partido recientemente– y depositada a la organización cuyo representante legal es Daniel Andrade, quien fuera pareja de la parlamentaria hasta hace poco.

Y fue durante esta mañana que Pérez rompió el silencio y se refirió al caso a través de un comunicado en el que, si bien asumió un “error de juicio”, reiteró que no ha cometido ningún delito.

“Quiero partir aclarando que jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”, partió señalando.

Luego, la diputada por Antofagasta asumió su error cuando dijo que “era sólo un problema de dos hombres adultos”. “Es indudable que esto también tiene una dimensión de interés público“, afirmó.

Sobre su relación con Daniel Andrade, afirmó que se conocieron en el “trabajo político” y que hoy ya no vivían juntos, además de indicar que conocía la fundación que había creado desde sus inicios.

“Di algunas charlas, como lo he hecho con muchas organizaciones. Lo hice siempre ad honorem, como corresponde“, aseguró.

Además, reiteró firmemente que no había obtenido ningún beneficio de la fundación. “Nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado. Jamás he visto ni recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”, señaló la diputada.

“Un error de juicio”

Seguidamente, Catalina Pérez se refirió a sus pasadas declaraciones y afirmó que no había ponderado correctamente el daño que el caso causaría tanto en su imagen política como al gobierno del presidente Gabriel Boric: “Me equivoqué. Cometí un error de juicio“.

Sin embargo, indicó que nada justifica los tratos que le han llegado, entre los que aseguró que no había sido escuchada, y disparó sus dardos en contra del presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, a quien tildó de “errático” y “cambiante“.

“Todo el país ha escuchado lo que se ha dicho de mí. Personeros de mi partido me han notificado por la prensa de acciones en mi contra. Han puesto en duda mi honra y me han tratado de manera bruta, cruel, sin límites“, dijo.

Por último, la parlamentaria señaló que seguiría siendo diputada de Revolución Democrática “por respeto a su historia política y a quienes representa en Antofagasta“.

“El canibalismo político no es propio de nuestro estilo y no representa el proyecto político que quisimos construir. A quienes tenemos cargos de responsabilidad nos corresponde cuidar nuestras declaraciones y terminar con los ajusticiamientos públicos”, indicó.

“El conflicto hoy está en manos de la justicia, dejemos que ella funcione (…) Sé que la verdad de los hechos se impondrá“, agregó.

Lee el documento completo aquí: