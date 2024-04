“Estoy contenta”: Catalina Pérez confirma que declarará esta semana por Caso Convenios

La diputada Catalina Pérez confirmó que declarará esta semana ante Fiscalía de Antofagasta por el Caso Convenios. Esto, a raíz de la investigación que involucra a su ex pareja Daniel Andrade, director de la fundación Democracia Viva, y a su ex jefe de gabinete Carlos Contreras.

“Va a ser, efectivamente, esta semana. Es una diligencia que venimos solicitando hace bastante tiempo, por lo que estoy bien tranquila y contenta de que por fin vaya a ocurrir”, expresó la parlamentaria.

A su vez, la diputada cuya militancia en Revolución Democrática se encuentra congelada, aseguró que no sabe si declarará como imputada o no, pues no ha recibido información al respecto.

“No nos ha llegado una citación formal, entiendo que es una citación en calidad de imputada, lo que me parece propio por el desarrollo de la investigación. Se me han imputado, efectivamente, determinados hechos en las querellas, al igual que a otras personas a lo largo del caso”, aseveró.

“Lo que nos interesa, independiente de la calidad, es poder declarar y poder colaborar con la investigación para que ojalá esto se aclare lo antes posible. Lo que nos interesa es que estén todos los antecedentes sobre la mesa”, agregó Pérez.

Finalmente, insistió en que “no tenemos más antecedentes que los que hemos aportado, no hemos interferido de ninguna manera en la suscripción de los convenios, hemos sido muy transparentes con toda la información que hemos puesto a disposición y esperamos terminar con las diligencias con esta declaración”.

