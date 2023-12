Diputada Pérez habló tras detención de Daniel Andrade y negó depósitos “tajantemente”

La diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, se refirió a la detención de su ex pareja Daniel Andrade en el marco de la indagatorias por el caso Democracia Viva, que también terminó con el arresto del ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. “Me parece que es propio de un proceso judicial que tiene que avanzar y espero que arroje sus conclusiones lo antes posible“, afirmó la parlamentaria, quien además negó que haya recibido fondos provenientes de la fundación. “No he recibido ningún traspaso de Democracia Viva, eso lo descarto tajantemente”, aseguró.