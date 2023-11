Democracia Viva: Catalina Pérez dice que informó denuncia al gobierno a inicios de junio

Tras meses bajo perfil, la diputada Catalina Pérez profundizó sobre su vínculo con el bullado caso Democracia Viva, la relación con su partido, Revolución Democrática; y cómo su relación sentimental la habría llevado a cometer errores que califica como “políticos”.

En conversación con La Tercera, la parlamentaria reiteró su inocencia y aseguró que “han sido meses bien complejos, dolorosos, difíciles. He tenido que rearmar varios aspectos de mi vida a nivel personal y a nivel político”.

Sobre el grado de conocimiento que tenía sobre lo que hacía su ex pareja y en ese entonces representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, Pérez sostuvo que al conversar con él “siempre se me dijo que estaba todo regular, que estaba todo en regla”.

“Yo le creí, creo que se traicionó esa confianza (…) Yo jamás pensé que mi punto ciego iba a estar en mi dormitorio. Este punto ciego en que tú crees que las relaciones afectivas, la gente en la que tú crees y confías no te va a hacer daño, no le va a hacer daño a tu proyecto, en el que militan juntos, a tu gobierno, que no te está mintiendo, no te está ocultando información”, reflexionó al diputada.

Críticas a Juan Ignacio Latorre

Consultada sobre el manejo que tuvo su partido ante la situación, Pérez sostuvo que esa responsabilidad es de quien presidía RD, el senador Juan Ignacio Latorre:

“Creo que la falta de talento político, de profesionalismo, de mesura, de madurez, ha estado muy concentrada en la entonces directiva del partido, en particular en el entonces presidente del partido, que maximizó el daño que se le hizo a Revolución Democrática y, por supuesto, me hizo muchísimo daño a mí“.

En esa línea agregó que “me parece deseable, necesario, que los partidos tomen medidas para luchar contra la corrupción dentro de sus filas. Pero me parece que toda medida debe ser desarrollada en el marco del respeto, de la madurez, de la mesura en las declaraciones“.

Esto, a su parecer, no se cumplió: “Y eso fue algo que no se tuvo por parte de la conducción del partido y que maximizó un daño tremendo al proyecto político al cual le he dedicado más de 10 años de mi vida, al gobierno y a mí”.

“La primera semana de junio”

La diputada por Antofagasta aseguró que “la primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría”.

Sin embargo, la suspendida militante también sostuvo que el traspaso de información fue solamente al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre y a la seremi de Vivienda, Tatiana Rojas; descartando haber hablado con Giorgio Jackson o Miguel Crispi.

Síguenos en