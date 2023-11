Catalina Pérez desmiente a gobernador de Antofagasta y estudia acciones legales por acusación de corrupción

La diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez respondió este martes 14 de noviembre a las declaraciones del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien aseguró que intentó “juntar recursos para futuras elecciones” de manera irregular.

A través de X (antes Twitter), la parlamentaria lamentó “las acusaciones e infundadas e irresponsables” de la autoridad regional y aseguró que se trata de “acusaciones graves que se presentan sin pruebas” y con el “objetivo de denostarla”.

En esa línea, Pérez señaló que “no tiene nada que ocultar” y recalcó que “jamás ha recibido un peso de ninguna fundación”, argumentando que “nunca intercedió en la firma de ningún convenio”.

Diputada Pérez estudia acciones legales contra gobernador de Antofagasta

“No me he involucrado en forma alguna en actos contrarios a la probidad”, cerró la diputada oficialista, quien adelantó que estudia la presentación de acciones legales por las afirmaciones de Ricardo Díaz.

Cabe recordar que fue este lunes cuando el gobernador de Antofagasta acusó a Pérez de coludirse con su círculo cercano, quienes a su parecer querían ser candidatos, para recaudar fondos con “acciones inapropiadas”, según dijo en Cooperativa.

“Hubo un mecanismo de acción de las Seremis de Vivienda, para poder ver cómo se adquirían recursos. Ocurre en un grupo muy reducido, que era el equipo de mayor confianza de la diputada Catalina Pérez, donde desde nuestro parecer estaban buscando recursos para poder mantenerse en el poder“, aseveró.

Comparto declaración sobre las acusaciones infundadas e irresponsables del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz. pic.twitter.com/Qxeoo2eTP4 — Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) November 14, 2023

