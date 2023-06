Catalina Pérez anunció que suspende de forma inmediata su participación como vicepresidenta de la Cámara

La diputada Catalina Pérez informó esta mañana su renuncia a la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso Nacional.

Bajo el argumento de “proteger al oficialismo y al proyecto político“, la militante de Revolución Democrática señaló que su salida de la Mesa de la Corporación se hará efectiva a partir de esta misma jornada.

“Si es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, yo no tengo ningún problema en hacerlo porque acá tenemos un objetivo mayor”, aseguró en un punto de prensa.

“A la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas le queda una semana antes de su renuncia regular, lo que hago con este acto es suspender inmediatamente de facto mis actividades dentro de la mesa de la Corporación para presentar posteriormente y, según el reglamento correspondiente, la renuncia en la fecha que corresponde junto con el presidente de la Cámara”, explicó.

La decisión surge después que se diera a conocer los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, militante de RD y pareja de la parlamentaria.

A raíz de esta polémica, Andrade presentó su renuncia como asesor de la Subsecretaría de Defensa, la cual se hizo efectiva durante la mañana de este lunes.

“No me parece bien, no estoy disponible a tolerar ni aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que cometen terceros. Yo he construido una carrera política que todos pueden revisar, con muchísimo esfuerzo basada en muchas ocasiones en cómo elevamos los estándares de providad y transparencia”, afirmó Pérez este lunes, antes que decidiera suspender sus actividades en la mesa directiva.