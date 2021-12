Las repercusiones no se hicieron esperar luego que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, anunciara una querella criminal en contra de la ex jefa comunal, Cathy Barriga, por el presunto delito de fraude al Fisco durante su gestión que se extendió desde el 2016 al 2021, asegurando que “los costos de la corrupción no los pueden pagar los vecinos”.

Según evidenció la actual autoridad, en cinco meses de investigación se pudo constatar una serie de irregularidades, tal como la “vulneración de mecanismos de control presupuestario, la distorsión de ingresos municipales para mostrar una solidez financiera falsa y la adulteración de documentos contables“, expuso Vodanovic.

Frente a esta situación, la propia implicada emitió una declaración pública para referirse a estas acusaciones, asegurando que “desde que asumí como alcaldesa de Maipú el 6 de diciembre de 2016 hasta el día de hoy, se han interpuesto, por parte de operadores políticos y autoridades de oposición a mi gestión, decenas de denuncias y querellas con el fin único de denostar mi imagen, carentes de sustento legal, y que han quedado en nada más que un show comunicacional“.

Lee también: Denuncias contra el partido de Parisi: Militante acusa amenazas de muerte por parte del PDG

“A través de medios de comunicación, he tomado conocimiento de que el actual alcalde de la comuna de Maipú habría presentado en mi contra una querella, la cual aún no ha sido proveída ni conocida por un tribunal, por lo que aún no ha sido siquiera admitida a trámite“, explicó Barriga.

Finalmente indicó que al momento de tomar conocimiento de dicha querella por la vía judicial, entonces “iniciaré acciones legales en contra del actual alcalde de la comuna de Maipú por injurias y calumnias con publicidad, por imputarme falsos delitos”, cerró la ex autoridad.

Cabe mencionar que estas denuncias fueron dadas a conocer por Vodanovic a través de Twitter, explicando que con esta acción “no buscamos revanchas ni acciones desmedidas, pero no podemos dejar de cumplir nuestro deber como gestión”.

Lee también: Tras promulgación de Matrimonio igualitario: Movilh anunció nuevas luchas legislativas

Dentro de las situaciones plasmadas por el alcalde en esta publicación, se encuentra la adulteración de documentos contables, siendo esta última “particularmente grave, ya que ahí había montos asignados a servicios, cuyo destino no ha podido ser determinado. En total, la suma de estas acciones y el despilfarro causaron un perjuicio a la municipalidad de al menos $21 mil millones“.

De acuerdo con lo explicado por Vodanovic, este monto corresponde al déficit reportado por la propia dirección de control municipal en agosto. Sin embargo, aseguró que la cifra final es mayor, ya que “no se incluyen ahí, entre otras cosas, montos asociados a la falta de inversión en el plan de desarrollo del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), que sufrió abandono durante cuatro años”.