La polémica tras la salida de Cathy Barriga del municipio de Maipú sigue dando que hablar y recientemente nuevas acusaciones en contra de la ex alcaldesa salieron a luz. Esta vez, vienen directamente de su ex asesora y asistente personal.

Se trata de Andrea Monsalve, asesora directa de Cathy Barriga desde diciembre de 2016 hasta abril de 2017, quien contó en una entrevista con El Desconcierto los supuestos malos tratos que recibió por parte de la saliente alcaldesa.

“Me pegó una cachetada”

Según el relato de Monsalve, Barriga la habría golpeado en dos oportunidades, pero en el momento no denunció lo sucedido.

Ambas se conocieron tras la participación de la ex alcaldesa en un programa de televisión y, con el paso de los años, retomaron el contacto. En ese momento, a la mujer se le ofreció el puesto de directora de Comunicaciones del municipio, pero finalmente fue su asesora personal.

Monsalve, quien comentó que se encargaba de organizar su agencia diaria, revisar la Ley del Lobby, acompañarla a eventos e incluso en algunos temas familiares, dijo que la primera agresión ocurrió dentro de su oficina y en medio de una discusión de Barriga con su esposo, el diputado Joaquín Lavín León.

“Entre ellos se pusieron a discutir, imagínate lo incómodo”, confesó. “Le digo Cathy, mira tu hijo llorando, tu marido enojado, te tienes que controlar. No tienes que ser así, no toda la gente envidia tus zapatos y te mira mal, y no tienes por qué despedir a las personas. Ahí me pegó una cachetada y dijo ‘ya, vámonos'”, continuó la ex asesora.

“Me puse a llorar. Tenía pena porque hacía todo para que estuviera todo bien. Hicimos la campaña de la cartera [entregaba este accesorio con artículos para mujeres afectadas por los incendios forestales durante el verano de 2017], el agua para el SuperTanker y mamografías gratis”, señaló Monsalve al medio citado y contó que al día siguiente Barriga le llevó un regalo para disculparse.

Así mismo, aseguró que el mismo hecho se volvió a repetir, también en la oficia. Esta vez porque le comentó sobre el trato de unas funcionarias, quienes serían amigas de la ex alcaldesa, con el público.

“Les pedía todos los días un informe a ellas [asistentes sociales], que eran amigas de [Barriga], porque no trataban bien a las personas y lo hablé con ella. Le hablaba de buena forma y ella reaccionaba así. Le discutía las razones por las que despedía a gente, porque me miraron mal los zapatos, porque me contaron que había hablado mal de mí pelo, y quién le iba a contar”, explicó.

Finalmente, Monsalve que, luego de esos hechos, la trasladaron a la dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana (Dipresec) por la mala relación laboral con Barriga y que, al tiempo después, le dieron licencia psicológica. Además, sufrió un accidente cerebrovascular. Su contrato terminó a fines de 2020.