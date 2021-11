La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, respondió a los dichos del actual jefe comunal, Tomás Vodanovic, quien la acusó de realizar supuestos desvíos de dineros destinados al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), la empresa de agua potable de la comuna.

El alcalde denunció en conversación con T13 que se trata de $1.900 millones que habrían sido utilizados para la construcción de un spa para adultos mayores. El hecho fue calificado como un “irresponsable desorden de prioridades que tiene enormes costos”.

A su vez, reiteró que “hay más de 31 mil millones de pesos solo en los últimos cinco años que se debieron haber gastado en Smapa y que no se gastaron, y esas inversiones se notan en el territorio cuando no están hechas y están generando un montón de problemas”.

En ese contexto, Vodanovic aseguró que trabaja “por recuperar Smapa”, afirmando que la reconstrucción de la sanitaria es una prioridad para su gestión. “Tomará tiempo solucionar todos sus problemas, ya que son años de abandono reflejados en el deterioro de las redes de agua potable y alcantarillado de nuestra comuna, pero el camino ya lo iniciamos”, dijo al mencionado medio.

“Nuestro compromiso es que ningún peso de Smapa se desvíe a otra área. Además, estamos retomando contratos para mejorar la respuesta a reclamos. La única sanitaria pública de Chile se defiende no solo en el discurso, sino también con gestión eficiente y hechos concretos”, añadió.

Reportaje @T13 denuncia grave situación de #Smapa: Incumplimiento en $31.000 millones en inversiones y desvíos de fondos, mientras más del 50% del agua se pierde, y alcantarillados se rebalsan por toda la comuna. Un irresponsable desorden de prioridades que tiene enormes costos. — Tomás Vodanovic Alcalde Maipú (@TomasVodanovic) November 2, 2021

“Patudo y sinvergüenza”

Al respecto, Barriga fue enfática al señalar que “es bien patudo y sinvergüenza hacer ese tipo de aseveraciones” y emplazó al alcalde al decir que “hay que dedicarse a trabajar”.

“Él fue un candidato que propuso cambiar todas las cañerías de Maipú, que propuso dar soluciones. Yo fui candidata también y tenía un plan. Cumplimos al máximo, pero creo que la falta de capacidades para seguir hablando de una persona que no está y seguir buscando excusas porque no puede cumplir con las promesas que hizo”, sostuvo la ex jefa comunal a través de sus stories de Instagram.

“Cuando uno es candidato, uno se compromete y conoce lo que promete. Cuando no sabe, hay que echarle la culpa a otros, ¿no?”, manifestó en la red social.

Asimismo, añadió que “hace más de diez años que hay problemas con la sanitaria, porque obviamente las cañerías tienen una cantidad de años importantes”, sin embargo, explicó que “invertimos en un Plan de Desarrollo y trabajamos en los años más complicados también; pandemia y crisis social”.