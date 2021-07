La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, insiste en que una yegua -llamada Julieta- que se encuentra en la granja alimentaria del Parque Municipal de Maipú, es de su propiedad y no del municipio.

La polémica surgió el domingo, cuando personal que trabaja con la ahora ex alcaldesa llegó hasta el recinto para solicitar el retiro de una yegua de raza chilena que tendría unos tres años.

Los funcionarios del lugar decidieron no hacer entrega del animal, que llevaba harto tiempo en la granja alimentaria.

La ex jefa comunal señala que la yegua le fue donada durante su mandato por un elector de la comuna. Para respaldarlo, presentó un documento con fecha 27 de abril de 2021.

A través de un audio de WhatsApp, Barriga respondió a CHV Noticias y CNN Chile que “no tengo nada que explicar“. Además, aseguró que el animal era parte de actividades con niños autistas.

“Quizás, si ustedes como CNN o Chilevisión hubiesen ido a conocer un proyecto al cual reiteradas veces fueron invitados, a la granja alimentaria, a la hipoterapia que se realizaba con los niños con autismo, podrían también saber para qué se facilitó el uso de esta yegua“, manifestó.

De todas formas, la diputada Claudia Mix (Comunes) solicitó al Consejo para la Transparencia (CPLT) que aclare “si la yegua fue declarada o no como regalo”. Además, pidió que “nos informen sobre todos los obsequios que recibieron los ex alcaldes del distrito 8. Es importante que la ciudadanía esté al tanto de qué regalos o donativos recibieron las ex autoridades en virtud de sus cargos”.

Por su parte, la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, detalló que “tanto las audiencias, como los viajes y los donativos son parte de aquellas cosas que regula la Ley de Lobby“.

“La ley prohíbe la entrega de donativos a las autoridades, salvo aquellos que se entreguen como manifestación de cortesía o por costumbre, como por ejemplo, ramos de flores, símbolos de reconocimiento, chocolates. Ahora, un regalo de estas características debe ser registrado por parte de la autoridad que lo recibe, en este caso, en el registro de donativos de la ex alcaldesa”, indicó.

Desde la Municipalidad de Maipú comprometieron la entrega de una declaración pública al respecto durante la tarde de este jueves.