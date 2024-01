Cathy Barriga habló en exclusiva previo a formalización: “Es la injusticia más grande que he vivido”

Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, enfrentará este jueves la tercera audiencia de formalización en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

En exclusiva para el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Barriga rompió el silencio antes de llegar por tercer día consecutivo al Centro de Justicia, donde conocerá con qué medida cautelar quedará en medio de investigación.

“Ha sido fuerte y muy intenso todo esto. Si no tuviera la fortaleza de todo lo que he vivido y lo que me ha tocado defenderme siempre, no podría podido escuchar todo lo que se dijo ayer”, afirmó.

Asimismo, aprovechó la instancia para asegurar que “siempre ha habido una imparcialidad en la información” y pidió transmitir los argumentos de su defensa porque, a juicio de ella, “fue muy clara y sólida”.

“Es un tema de igualdad, de equidad, de transparencia, de ética y que no se hizo, siempre es así. Entonces cuando la gente escucha las palabras tan lapidarias de la parte querellante y que es lo mismo que se ha venido diciendo todo este tiempo, lo encuentro lamentable“, afirmó.

Barriga y eventual prisión preventiva: “He vivido muchas batallas”

Este miércoles la defensa de Barriga apuntó al rol de madre cuidadora de la ex alcaldesa, asegurando que ha colaborado dentro del proceso y, por tanto, no huiría del país mientras continúen las indagatorias.

Al respecto, dijo que “no me gustaría abordarlo con la prensa y siento que a mis hijos siempre los he cuidado mucho, ojalá que no los expongan tampoco“.

Consultada sobre una eventual medida cautelar de prisión preventiva, la ex autoridad comunal señaló que “he vivido muchas batallas y ustedes han sido parte como prensa de todos los ataques en Contraloría, más de 50 denuncias que no llegaron a puerto y ahora esto”.

“Creo que es la injusticia más grande que he vivido en la vida, pero esa fortaleza la tengo para enfrentar cualquier cosa. Cuando tú no has hecho nada, esa es la fortaleza que te da tu historia”, concluyó.

