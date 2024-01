Sonriente y muy confiada: Así fue la salida de Cathy Barriga de Fiscalía

Este miércoles se vivió nuevamente una extensa jornada de audiencia de formalización contra Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. Finalmente, el veredicto sobre si Barriga queda en prisión preventiva se conocerá este jueves. Al momento de salir del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, la ex alcaldesa manifestó: “¿Cómo no voy a estar tranquila? Quien no ha hecho nada, no tiene miedo a nada”, dijo al momento que caminaba junto a su esposo, el diputado Joaquín Lavín León.