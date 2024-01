Cathy Barriga busca reducir medida cautelar: Defensa solicita arresto domiciliario nocturno

Las medidas cautelares contra Cathy Barriga no dejaron satisfechas a la Fiscalía ni a su defensa: Mientras el Ministerio Público ingresó un recurso para revocar el arresto domiciliario total, ahora se dio a conocer que la defensa de la ex alcaldesa solicitó que la medida se reduzca sólo a la calidad de nocturna.

Los abogados Cristóbal Bonacic, Marcelo Hadwa y José Miguel Barahona, quienes representan a la otrora edil en esta causa, argumentaron que, según su análisis de la resolución entregada por el juez Hugo Salgado, hubo una serie de contradicciones.

En concreto, aseguraron que pese a que el magistrado “haya desechado cada uno de los peligros o riesgos procesales invocados por los persecutores como hipotéticas necesidades de cautela, aún así el tribunal aplicó una medida cautelar especialmente intensa como es el arresto domiciliario total, lo que termina siendo un contrasentido”, consignó La Tercera.

Acusan contradicción del juez

Seguido de esto, la defensa apuntó a que la ex jefa comunal no podría someterse a un arresto domiciliario total, debido a que el juez habría dado a entender que los delitos imputados no se pueden acreditar por una serie de pericias pendientes.

Para esto, en el recurso citaron textualmente lo dicho por Salgado en la tercera audiencia:

“Si hay dudas de estar en presencia de un fraude o de un déficit es algo que se debe de compartir; pues el mismo Ministerio Público adelantó que se requieren al menos dos auditorias más a propósito de las diligencia que justificaron el plazo de investigación; y ello requiere mucho tiempo y precisión de los montos defraudados”.

Por lo mismo, consideran que a pesar de que los argumentos acusatorios “se caracterizan por la imprecisión y falta de mayor investigación por parte del Ministerio Público, el Sr. Juez de Garantía concluye afirmado que de todas formas hay antecedentes que justifican el delito investigado“.

Es precisamente esto lo que para ellos configura una “contradicción” y “falta de fundamento” en la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra de Barriga. En reemplazo de ello, buscan que la Corte de Apelaciones acoja el recurso y así se modifique por un arresto domiciliario nocturno.

