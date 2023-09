“Hay tergiversaciones”: Cathy Barriga reacciona ante posible formalización por fraude al fisco

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, reaccionó a la posible formalización que enfrentaría, luego que se diera a conocer que, el Ministerio Público se encuentra preparando una formalización en su contra por un eventual fraude al fisco.

La ex autoridad comunal fue invitada al programa Me Late Estelar de Zona Latina, donde se le consultó sobre este y muchos otros temas de los que se ha visto involucrada.

“Me encantaría responderles, pero ya llegará el momento en que pueda hacerlo. Hoy no me voy a referir a algunos temas que se han mencionado en los medios de comunicación”, expresó Barriga al ser consultada sobre si han sido días difíciles para ella por las diversas informaciones que han aparecido en los medios.

Asimismo, la ex alcaldesa agregó que “espero hacerlo pronto, para conversarlo como debe ser, y con detalle“. Sin embargo, enfatizó que las acusaciones en su contra se trataría de “un tema distinto al anterior”.

“Hay tergiversaciones, y eso tiene que ver también con cómo se comunica a la gente”, expresó Barriga, quien además agregó que “ellos no tienen por qué estar informados sobre cómo funcionan estas cosas. Lamentablemente, a veces se cometen errores (en los medios de comunicación), aunque yo no los llamaría así, porque son formas de comunicar intencionadamente“, señaló Barriga.

“Cada cierto tiempo aparece, y ahora se veía venir algo más fuerte. No es informar, es darte duro con injurias, calumnias, confundir y alarmar a las personas (…) No puedo decirte que no me genera malestar”, sinceró la ex alcaldesa.

Sobre esto, Barriga apuntó que “cada vez que se habla de mí, retroceden, y empiezan a hablar desde que asumí la gestión”, asumiendo así que “es más de lo mismo”.

Cabe destacar que son tres las causas que se están investigando, las que se mueven en torno al pago de honorarios de supuestos trabajos periodísticos, bonos a ex trabajadores del municipio y haber aumentado el presupuesto comunal sin justificativos. De estas causas, a Barriga sólo se le ha citado a declarar en la primera.

