Fue encontrado sin vida en el Club Hípico: Esta fue la causa de muerte del padre de Arturo Vidal

Durante la mañana de este martes, Erasmo Vidal, padre del reconocido futbolista nacional Arturo Vidal, fue encontrado sin vida al interior del Club Hípico de Santiago.

Según explicó el recinto, el hombre de 62 años fue encontrado por funcionarios de seguridad quienes se percataron de su debilitado estado de salud. Ante esto, llamaron a personal de SAMU que prestó servicios al afectado en el lugar.

“Ante esta lamentable situación, Club Hípico de Santiago extiende sus más sentidas condolencias a la familia y amigos de Don Erasmo, quien estaba ligado a nuestra actividad de distintas maneras hace largo tiempo”, cerraron en un comunicado publicado en redes sociales.

Asimismo, el jugador del Flamengo también se refirió escuetamente al fallecimiento de su progenitor, indicando en sus historias de Instagram que “el viejo chokita ahora descansa en paz”.

Causa de muerte

El Club Hípico de Santiago también indicó que Erasmo Vidal falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y shock hipovolémico.

En conversación con CHVNoticias.cl, Dr. Rodrigo Águila, cardiólogo de la Clínica Indisa, indicó que se entiende como “shock” a “la imposibilidad del sistema cardiovascular de mantener un flujo y presión aceptable para que se perfunde en todos los organismos del cuerpo”.

“En el caso del shock hipovolémico, uno debe considerar que el sistema cardiovascular es una bomba que tiene conductos que son las arterias y las venas, y un líquido dentro que es la sangre junto a sus componentes. El shock hipovolémico se debe a que ese volumen de líquido cae en forma abrupta más allá que lo necesario para que el corazón pueda mantener una presión y una perfusión adecuada al resto del cuerpo“, explicó.

En ese sentido, el especialista recalcó que las causas más frecuentes de este tipo de muerte son “las hemorragias agudas, ya sea digestivas, por la boca o en el intestino, las pulmonares y las originadas por lesiones agudas traumáticas”.

“En ese momento, el sistema cardiovascular pierde el líquido (sangre) y llega un momento en que no tiene volumen que eyectar y deja de perfundir y nutrir el resto de los órganos, entonces las cosas mueren y finalmente el corazón tampoco tiene cómo eyectar y no tiene perfusión en sus arterias coronarias, y los enfermos fallecen si no se controla la hemorragia”, añadió.

“Otro shock hipovolémico es la pérdida rápida de líquido que se ve en algunas patologías, como el cólera (…) Desconozco las patologías previas del señor Vidal, pero ya es un hombre que tuviera algún daño previo”, concluyó Águila, agregando que “pequeños cambios del líquido de la volemia pueden provocar problemas cardiovasculares severos”.