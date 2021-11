El ex senador Jaime Orpis emitió un comunicado luego de que la Corte de Apelaciones rechazara un recurso de nulidad interpuesto en el marco del caso Corpesca, señalando que “con humildad acataré el fallo, a pesar de que respecto al cohecho soy inocente”.

“Y cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario y, sobre todo, a un tribunal imparcial que me juzgara”, afirma en el escrito.

Así, el ex legislador cumplirá una condena por cinco años y un día de presidio por seis delitos de fraude al Fisco y a 600 días de presidio por dos delitos de cohecho, siendo el primer político chileno que irá a la cárcel por delitos financieros.