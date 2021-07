(Agencia UNO) – La mañana de este miércoles, los convencionales que coordinan la Comisión de Presupuesto de la Convención Constitucional acusaron inconvenientes técnicos que le impedían iniciar la sesión a la hora que estaba dispuesta.

Según Gloria Alvarado, constituyente por el distrito 16, al momento de comenzar no estaba “conectado el sistema de comunicaciones para poder transmitir en vivo”. “Nosotros no estamos pidiendo aumento de dieta, estamos viendo que los gastos sean efectivamente en lo que se necesita”, añadió.

“Si se va a remitir a temas de plata como tal, no podíamos comenzar la sesión si esto no era transmitido para todas las personas”, explicó César Valenzuela, constituyente de la Lista del Apruebo por el distrito 9.

Lee también: Frente Amplio confirma que no presentará vicepresidencia adjunta a la CC y que apoyará opciones de Apruebo Dignidad

Valenzuela explicó que tenían proyectado sesionar en el hemiciclo del Senado, un sitio que fue habilitado desde hoy, pero no estaba listo al momento. “Aquí no hay grandes lujos. Ese debate que se ha instalado que estamos solicitando privilegios es falso. Estamos operando con condiciones mínimas y se nos suscitan problemas como el que se presentó hoy”.

Las denuncias se suman a las que hizo la presidenta de la CC, Elisa Loncon, quien aseguró que “aquí no están dadas las condiciones estructurales para avanzar con mayor facilidad y tampoco fueron dadas las condiciones funcionales para que, desde el primer día, hubiéramos empezado sin tener que resolver cosas domésticas que nos han tomado mucho tiempo”.

No obstante, precisó que de igual forma se está trabajando en el reglamento, comisiones provisorias por 30 días, sesionando, a pesar de que los espacios “no estén todos acondicionados”. La profesora denunció que, entre otras, no hay espacios para almorzar e incluso hay personas “que han bajado de peso”.

Lee también: Beatriz Sánchez defiende el trabajo de Elisa Loncón en la CC: “Creo que ha hecho una pega increíble”

“Esas son condiciones mínimas. El pueblo de Chile debe saber que estamos trabajando en condiciones donde no se está garantizando todo lo que necesitamos para hacer un trabajo con dedicación”, condenó.

Finalmente, Loncon indicó que se está sesionando en el ex Congreso y no en el Palacio Pereira porque “aquí están las instalaciones de conexiones de computador y allá no tenemos esas conexiones”.