50 años del Golpe: Ministra Vallejo asegura avance de declaración conjunta entre partidos políticos

Durante esta jornada, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que se “avanza” con las conversaciones entre los diversos partidos políticos para que firmen una declaración conjunta sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

La iniciativa fue propuesta por el presidente Gabriel Boric durante una entrevista en su última gira por Europa el pasado 15 de julio y, la ministra Vallejo señaló que el mandatario “ha estado buscando todas las maneras de tener este consenso civilizatorio”.

“Resulta bien extraño tener esta conversación. Parecería obvio que a 50 años del golpe civil y militar nadie pudiera cuestionar el que todos condenemos los golpes de Estado y todos condenemos las violaciones a los derechos humanos de las personas, cometidas por agentes del Estado”, expresó la ministra en medio del Encuentro de Organizaciones por la Democracia y Reformas Sociales, donde participaron más de 500 organizaciones sociales para reconocer su labor dirigencial.

“Sin embargo, tenemos que hacerlo, tenemos que generar esos puentes para encontrar ese consenso civilizatorio que por ahora no parece existir aún con todas las fuerzas políticas. Pero no vamos a descansar, y el presidente no va a descansar hasta lograr ese encuentro”, aseguró.

Sobre esto, la ministra Vallejo afirmó que proponer un acuerdo sobre este tipo de materias “es una responsabilidad histórica” tanto del Gobierno, como también “de todas las fuerzas políticas”, pues considera indispensable para “que podamos entregarle a nuestras futuras generaciones un pacto político en defensa de la democracia”.

Además, enfatizó quela democracia ha sido la mejor forma para generar acuerdos de manera civilizadora para poder organizar la vida de nuestra sociedad. “Puede que no sea perfecta, pero es lo mejor que tenemos para resguardar nuestros derechos, nuestras libertades, para poder desarrollarnos como seres humanos en lo individual y en lo colectivo”, agregó.

Por último, realizó una dura crítica para aquellas personas que siguen argumentando y defendiendo el golpe de Estado: “Nunca podemos justificar una ruptura de la democracia, y menos aún justificar la tortura, las violaciones, las ejecuciones, las detenciones ilegales”.

