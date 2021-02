Este domingo 14 de febrero se informó sobre la muerte del ex mandatario argentino, Carlos Menem, a sus 90 años de edad.

Menem falleció en el sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado por un cuadro de infección urinaria que se habría agravado en los últimos días.

Los médicos habrían además considerado darlo de alta el fin de semana pasado, pero tuvo un agravamiento en su cuadro cardíaco. Y posteriormente sufrió esta infección urinaria que le habría causado la muerte.

Incluso el ex mandatario venía con un estado de salud complejo que lo mantuvo incluso en coma inducido a fines del 2020 tras una falla renal. Además, en el último año tuvo varias internaciones que lo llevaron a pasar las celebraciones de Año Nuevo hospitalizado.

Por lo mismo, mediante un comunicado, la ex esposa de Menem (2001-2007), Cecilia Bolocco, se refirió a la muerte del padre de su único hijo -Máximo Menem Bolocco-. “Con profundo pesar hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Carlos Menem, ex presidente de Argentina, gran amigo de Chile y quien fuera mi ex marido y padre de mi único hijo”, comunicó Bolocco.

“Pedimos por su eterno descanso y agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz y a solas. Gran consuelo para él en estos momentos”, añadió.

Finalmente, le envió sus condolencias a toda la familia Menem.