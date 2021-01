Diversos famosos ya inscribieron sus candidaturas a la Convención Constitucional. Tal es el caso de la modelo Adriana Barrientos, el actor Bastián Bodenhöfer o la actriz Malucha Pinto. Sin embargo, respecto de este tema surgió una confusión que fue aclarada por la propia implicada.

Ese es el caso de la cantante Cecilia Echenique, quien debió salir al paso de este error y aclarar que ella no es candidata a constituyente.

“No soy candidata a constituyente por ningún distrito. Me llamó mucha gente y me escribieron, diciendo que habían firmado para que yo quedara inscrita como candidata independiente. Así me enteré que había una persona con mi mismo nombre“, señaló.

Lee también: De la cultura a la televisión: Estos son los famosos que quieren redactar la nueva Constitución

Quien sí inscribió su candidatura independiente es Cecilia Echeñique, y busca representar al distrito 7 en el proceso para la redacción de una nueva Constitución.

Debido a este alcance de nombres, ella hizo hincapié que durante su campaña aclaró siempre que no es la cantante a la que se le suele relacionar, “justamente para que no hubiera ninguna confusión y para no afectar a Cecilia Echenique, porque no tengo ningún interés en que a ella la llamen y en afectar su vida”, declaró.

Una vez resuelta esta confusión, ahora la candidata está a la espera de que el Servel cuente sus firmas para aprobar su inscripción.