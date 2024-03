Cecilia Morel compartió desconocidas imágenes de Sebastián Piñera íntimo

Cecilia Morel, la viuda del ex presidente Sebastián Piñera, compartió un emotivo homenaje en sus redes sociales en conmemoración del aniversario de un mes del fallecimiento de su esposo, luego de que su helicóptero capotara en Lago Ranco.

En el registro en blanco y negro, compartido en el Instagram de la ex primera dama, se muestran distintos momentos del ex mandatario con sus hijos, nietos y esposa, acompañados por la canción My Way de Frank Sinatra.

“Vivir en los corazones de quienes amamos, no es morir” y “sí, fue a mi manera“, en referencia al tema Sinatra, fueron dos frases en pantalla que marcaron el cierre del video.

El mensaje de Cecilia Morel a Sebastián Piñera

“No recuerdo momento más difícil. Luego de 50 años de matrimonio, toda una vida juntos, tu ausencia se siente infinita y se sentirá siempre, en cada rincón, en cada acción, en cada momento”, escribió Morel junto con el registro.

Además, agregó: “No habrá día en que no piense en ti. Ya nos volveremos a encontrar, Sebastián”.

