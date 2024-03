Cecilia Morel encabezó homenaje a ex pdte. Sebastián Piñera a un mes de su muerte: “Su legado pertenece a Chile”

La noche de este miércoles, los partidos de Chile Vamos realizaron un acto en homenaje al ex presidente Sebastián Piñera, en el edificio del ex Congreso Nacional. A un mes de su muerte, la ex primera dama Cecilia Morel afirmó que su legado trascenderá a su sector. “Comprendemos más que nunca que su legado no nos pertenece no solo a nosotros, le pertenece a Chile y por supuesto a la historia”, manifestó. Una ceremonia donde la atención estuvo también en la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei: “Estoy acá por el presidente, no quisiera entrar en temas políticos“, expresó.