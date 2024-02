Cecilia Piñera y el desgarrador relato por muerte de Sebastián Piñera: “Él iba a almorzar con mi mamá”

La incertidumbre y luego el desgarro fueron parte de las sensaciones que cubrieron a la familia Piñera Morel tras el accidente que culminó con la muerte del ex presidente Sebastián Piñera en el Lago Ranco. Un suceso que fue relatado en primera persona por una de sus hijas, Cecilia Piñera.

De acuerdo con lo que recuerda de ese difícil momento, la médico de 45 años contó a The Clinic que todo ocurrió cuando se encontraba junto a su hermana Magdalena y otros parientes en Caburgua.

Tenía su auto cargado para viajar hacia Ranco, donde se encontraba su padre Sebastián Piñera, cuando de pronto se enteró de un accidente. Sin más detalles emprendieron un trayecto de tres horas para develar qué había ocurrido, enterándose en el camino sobre el deceso del otrora mandatario.

El relato de Cecilia Piñera

Cecilia sostuvo que Magdalena llegó a Caburgua junto a uno de sus primos, Matías Irarrázaval. Y cuando iban a salir hacia Ranco se enteraron de este accidente del cual poco y nada conocían.

“No sabíamos qué había pasado, no entendíamos tampoco qué era lo que había pasado, no sabíamos quién estaba en el helicóptero, dónde había caído, si se había salvado alguien o nadie. Matías manejó las tres horas hasta Ranco”, explicó.

Luego, cuando iban en camino, “vino el bombardeo de llamadas, de WhatsApp, de confusión. Algunos pensaban que en el helicóptero estaba mi hermana Magdalena Piñera y no mi tía Magdalena Piñera, la ‘Pichita'”, sostuvo.

En medio de las dudas, indicó que ella y su hermana se aferraron a sus esperanzas, las cuales se desvanecieron cuando les confirmaron que los buzos ya habían rescatado el cuerpo de su padre. Y posterior a eso, vino una cruda conversación que tuvo con su tía Magdalena, testigo del suceso.

“Estaba muy desgarrada, lúcida, pero con mucha pena. Ella tenía una relación de amor especial con mi papá (…) muy cercana, muy compinche. Entre llantos nos decía que él estaba feliz, que habían comido un picoteo donde José Cox, que se habían reído. Que estaba contento“, contó.

“Él iba a volver a almorzar a la casa con mi mamá”, agregó Cecilia sobre los planes que tenía su padre tras visitar a su amigo José. Sin imaginar este trágico final que fue visto por el matrimonio amigo y que inclusive fueron los responsables de alertar a la ex Primera Dama.

Finalmente cabe mencionar que luego de las pericias realizadas en el Lago Ranco, se consiguió la extracción del helicóptero que había quedado bajo el agua y será analizado para determinar la causa del accidente. Asimismo, se confirmó que la muerte del ex presidente se produjo por asfixia por sumersión.

