Estas son las celebridades y autoridades invitadas al acto oficial por 50 años del Golpe

A pocos días de la conmemoración de medio siglo del golpe de Estado, desde La Moneda entregaron los nombres de los invitados internacionales que formarán parte de la ceremonia que se realizará el próximo lunes.

Según informó La Tercera, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comunicó la asistencia de una serie de figuras relevantes en el ámbito político, como actuales jefes de Estados, expresidentes y activistas.

En concreto, se espera la llegada de cuatro jefes de Estado y un jefe de gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Colombia, Gustavo Petro; México, Andrés Manuel López Obrador; y Uruguay, Luis Lacalle Pou; y el Primer Ministro de Portugal, António Costa.

Además, abundará la parecencia de otras autoridades y expolíticos como Peter Tschentscher, presidente del Consejo Federal de Alemania; Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, ambos expresidentes de Colombia; Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; Felipe González, expresidente de España; Tarja Halonen, expresidenta de Finlandia; José Mujica, expresidente de Uruguay; y Massimo D’Alema, expresidente del Consejo de ministros de Italia.

Sin embargo, los nombres que sorprendieron fueron la artista chilena reconocida internacionalmente, Mon Laferte, y el guitarrista de la banda Rage Against the Machine, Tom Morello. También fue invitada la escritora argentina Mariana Enríquez, aunque aún no confirma su asistencia.

“Por supuesto, en el marco de esas actividades, atención especial hemos prestado a aquellas actividades que se van a desarrollar durante el día 10 y 11 de septiembre, para lo cual hay planes operativos planificados para garantizar orden público y seguridad y, por supuesto, otro foco especial de atención en materia de seguridad preventiva tiene que ver con la concurrencia a las actividades oficiales de mandatarios de otros países”, señaló el subsecretario Monsalve.

Para esta ceremonia, la seguridad estará en manos de Carabineros, institución que pretende desplegar al menos 2.400 efectivos policiales y más 411 medios logísticos. Además, se incluirán la presencia de tres helicópteros y ocho drones.

Síguenos en