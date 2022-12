Viña del Mar: Cómo colaborar desde Santiago o regiones con los centros de acopio

A pocas horas de iniciada la emergencia por el incendio, la Municipalidad de Viña del Mar dio a conocer los albergues y centros de acopio que se pusieron a disposición de las personas afectadas.

Hasta ahora, de manera oficial se han informado de 130 viviendas arrasadas por el fuego y se han registrado dos personas fallecidas a causa del siniestro. Esto último, de acuerdo a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Por lo mismo, quienes no viven en la comuna de la quinta región y deseen colaborar con alimentos, artículos de higiene o aseo, pañales, etcétera, se han habilitado puntos de acopios en distintos lugares del país para hacerlo. Lo anterior, considerando el llamado a la prudencia que realizó la propia alcaldesa Macarena Ripamonti, quien pidió a los y las interesadas en ayudar, a que no asistan a la zona si no cuentan con los permisos necesarios.

Santiago, Quilpué, Vitacura, Las Condes y Cartagena son algunas de las comunas que cuentan con estos centros y que, a medida que pase el día, de seguro el número aumentará, por lo que la invitación es a revisar redes sociales y aportar en la medida que se pueda.

