49% desaprueba gestión de pdte. Boric: Figuras mejor evaluadas según CEP son Matthei y Marcel

Este jueves se dieron a conocer los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde se consultó a parte de la ciudadanía por el desempeño del gobierno del presidente Gabriel Boric, el proceso constituyente y la situación económica nacional, pero también temas vinculados a inmigración y salud mental, entre otros.

Sobre la administración del mandatario en ejercicio, el 49% desaprueba su conducción y un 32% respalda su gestión.

Consultados por los personajes políticos con mejor evaluación, los 5 que lideran la lista son la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (37%); el ministro de Hacienda, Mario Marcel (34%); el pdte. Gabriel Boric (32%); la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y su par de Segpres, Giorgio Jackson (ambos 25%).

Al realizar la comparación de la evaluación positiva entre las mediciones de agosto 2021 y abril-mayo 2022, la ministra del Interior, Izkia Siches cayó un 12% (antes en su rol de presidenta del Colegio Médico).

Proceso constituyente

Sobre el proceso constituyente y el desempeño de la Convención Constitucional (CC), el 36% de los encuestados respondió que “Probablemente ayude a resolver los problemas”, un 29% cree que “Probablemente empeore la situación actual” y un 26% que “Probablemente deje las cosas igual”.

En detalle, al comparar las cifras entre diciembre 2019, agosto 2021 y abril-mayo 2022, se evidencia un descenso de las expectativas positivas y un aumento de la desconfianza.

En tanto que sobre el plebiscito del 4 de septiembre, en el que se deberá ratificar o no el borrador de propuesta constitucional, un 25% expresó que está por Aprobar, mientras que un 27% dijo que votará Rechazo. Sin embargo, un 37% no tiene decidió su voto y un 11% no sabe o no contesta.

Entre las principales razones expresaras para Aprobar, destacan que “Chile necesita cambios” (31%), “Derechos sociales, justicia social” (19%) y que será “Mejor para el país” (9%).

Por contra parte, entre los argumentos para Rechazar, aparecen “Por características de las y los convencionales y su trabajo” (31%), “Le parece mal la propuesta” (20%) y “Desacuerdo con medidas específicas” (9%).

Los indecisos, por su parte, apuntaron principalmente a una “Falta información” (32%).

Una pregunta que llamó la atención es qué se debería hacer en caso de que la opción Rechazo gane en el plebiscito y se mantenga la Constitución de 1980. En tal caso, los y las encuestadas apoyaron en un $2% que “Se elabore una nueva propuesta de Constitución que reemplace a la vigente”, un 31% respaldó que “Se reforme la Constitución vigente” y un 15% que “Se mantenga la Constitución vigente”.

Además, el 28% manifestó estar “Muy interesado + Bastante interesado” en el trabajo de la Convención Constitucional (CC), un 24% “Algo interesado” y un 44% “Nada interesado + No muy interesado”.

Diseño muestral

Población desde los 18 años (en base al Censo de 2017), tanto urbana y rural, residente a lo largo de todo el país (a excepción de Isla de

Pascua, Juan Fernández y la Antártica).

En total se entrevistó a 1.355 personas en sus hogares, en 126 comunas del país. El nivel de respuesta fue de 61,1% lo que corresponde a las 1.355 entrevistas completas sobre la muestra original de 2.216 entrevistas.

La recolección de datos se efectuó entre el 13 de abril y el 29 de mayo del 2022. Además, se estima un error muestral se estima en un 2,9%.

Revisa la encuesta CEP completa acá: