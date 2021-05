El ex presidente de la DC, Fuad Chahín, quien renunció a la cabeza de la colectividad el martes, comentó el escenario en el que quedó la oposición y el propio partido tras las fallida inscripción de un pacto para realizar primarias presidenciales amplias en el sector.

En entrevista con CNN Chile, el constituyente electo calificó lo ocurrido en las últimas 48 horas de negociaciones como “patético“, porque “me parece que había que hacer gestos de que se entendía un mensaje de crisis y cuestionamientos y no podíamos continuar como si anda ocurriese”.

“Hay dos cosas que me parecieron bien patéticas, una derecha totalmente derrotada que va a inscribir (sus primarias) lleno de banderas y alegría como si no hubieran sido derrotados el fin de semana, y luego lo que ocurre en la centro izquierda“.

Sobre este último punto, el ex parlamentario indicó que “empiezan a aparecer chantajes que si no cambian la candidata no vamos a primarias, que va que no va, que van a primarias con el PC y el FA, que excluyen a la DC, luego excluyen al PPD, se quedan sin primarias los PS y nos llaman a última hora, les decimos que no… esto es no entender nada, un desastre absoluto, una deslealtad”.

“Digamos las cosas como, son aquí la vieja guardia intentó ponerse de acuerdo, Pizarro, Girardi, Elizalde, y buscar una solución que pasaba por esto, bajar a los candidatos que había y yo creo que eso se tenía que hacer de cara a la militancia. Por eso tomé la decisión de dejar la presidencia del partido”, agregó Chahín.

Además, explicó que su renuncia pasó por tres razones: primero, “había que dar una señal al país“; segundo, “la lógica que se estaba instalando era contraria a lo que se necesita en este momento”; y tercero, “qué sentido tenía tensionar al partido respecto de mi continuidad o no” con vistas a la segunda vuelta de gobernadores.

Junto a esto aseguró que como partido tienen una responsabilidad y “un problema de mensaje de la DC: algunos tienen un mensaje de la moderación vista como freno de mano y la gente quería cambios, pero otros tienen un mensaje de cambio como si fuéramos a liderar una revolución total y, perdón, pero por nuestra historia y lo que somos no nos creen eso. No somos ni freno de mano ni los que vamos a encausar la revolución absoluta“.

Finalmente, Chahín concluyó que el escenario final en las primarias de la oposición “hubiera sido muy distinto si ella hubiera estado disponible después que llamé privadamente”.