Chahuán se opone a comisión 100% electa por nueva Constitución: “No nos expongamos a nuevos fracasos”

Una nueva jornada de reuniones para alcanzar un acuerdo constitucional se vivió este viernes en la sede del Congreso, el que continúa trabado al no haber una posición que aúne todas las voluntades en cuanto al mecanismo para redactar el texto. Mientras el oficialismo plantea una comisión 100% electa por la ciudadanía, desde la oposición proponen una mixta. El presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo que “este presidente de partido no va a firmar ningún acuerdo que no sea una comisión mixta”. “Espero que haya la suficiente racionalidad y sentido común para que tengamos una comisión mixta que asegure certezas para Chile y que no nos exponga a nuevos fracasos”, añadió el senador.