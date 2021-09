Una extensa polémica se ha generado al interior de Renovación Nacional producto de que Mario Desbordes acusara a la directiva de hacer gestiones para bajar la candidatura a la reelección del diputado Jorge Durán, uno de los parlamentarios del partido que se han manifestado a favor del cuarto retiro de fondos previsionales

En conversación con CNN, Desbordes manifestó que la intención de bajar la candidatura de Durán es “por una cuestión personal se está produciendo una suerte de vendetta”.

El ex candidato presidencial envió un mensaje por WhatsApp al grupo de la colectividad denominado “Derecha Social”, donde expresó que “no conformes con inscribir varios candidatos que no habían sido aprobados en los distritos, en las regiones y ni siquiera en el consejo general, vulnerando así abiertamente la ley de partidos políticos, esta vez se busca bajar un candidato aprobado en sus distritos, en el consejo regional y en el general. ¿Por qué Durán y no otro? ¿Es el único que apoya el 10%? ¿Es el único que ha tenido conflictos con la actual mesa? A ambas cosas, la respuesta es no”.

Lee también: Piñera ingresó discusión inmediata de ley corta de pensiones la definió como “un compromiso político y moral”

Mientras que, a la salida de la sede de RN el presidente de la colectividad, Francisco Chahuán junto al diputado Diego Schalper respondieron a la polémica en un punto de prensa. “Nosotros no vamos a perder el tiempo en el señor desbordes, que más que construir partido, busca destruir al partido”, fueron las duras palabras utilizadas por Chahuán.

Por su parte, Schalper expresó que “tenemos que construir un país donde no prime el que cada uno se rasque con sus propias uñas, sino que prime que trabajemos con los más vulnerables”.

Finalmente, Desbordes reafirmó su decisión de pedir al Servel que inhabilite a Chahuán y Schalper y manifestó su intención de apoyar la candidatura de Sebastián Sichel, “debemos concentrarnos en la carrera presidencial y en nuestro candidato que es Sichel”.