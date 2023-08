“No lo encontraron en buen estado”: Charly García fue internado tras chequeo médico en Buenos Aires

Durante este sábado 12 de agosto se dio a conocer que Charly García se encuentra internado en Buenos Aires, luego de que asistiera a un recinto de salud para llevar a cabo un chequeo médico.

Cabe destacar que hace tan sólo unos días el músico argentino fue mencionado en redes sociales por haber estado “grave”. Aunque, esta fue una noticia falsa que terminó por desmentirse horas más tarde.

La razón para dejarlo hospitalizado sería que los médicos necesitan someterlo a varios exámenes y esto podría tomar más tiempo y esfuerzo si él no se queda en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, desde donde realizaron la recomendación.

¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

“Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen”, aclararó Ángeles Balbiani, periodista de Canal A24.

Cabe destacar que hasta el momento no hay un diagnóstico claro sobre lo que podría estar afectando la salud del artista, aunque la prensa del país vecino ha indicado que se encuentra “fuera de peligro”, según indicó El Clarín.

“La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”, agregó Balbiani.

