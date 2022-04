“Preséntame amigas jóvenes”: Los chats en WhatsApp que complican a Nicolás López y que él borró

Este lunes se realizan los alegatos finales del juicio oral contra Nicolás López, quien está acusado por los delitos de violación y abuso sexual en carácter de reiterado y el delito de ultraje público, los que se habrían producido entre el 2004 y el 2016.

El cineasta conocerá el veredicto del tribunal durante el martes 26. En tanto que el Ministerio Público solicitó 10 años y un día de prisión por delitos de violación en carácter de reiterado, 5 años y un día por abuso sexual en carácter de reiterado y 61 días por ultraje público.

En la instancia, la Fiscalía expuso algunos de los chats que vinculan al director con las denuncias en su contra.

Video sexual

Una de las actrices denunciantes de abuso, narró que cuando se reunió con López para conversar sobre su participación en una película, que resultaría ser Sin Filtro, terminaron en el departamento de la productora del cineasta. Allí, el hombre le habría exhibido un “video donde él aparece teniendo relaciones sexuales junto a una presentadora”.

“Se incorporó la prueba material número uno y allí aparecen una serie de mensajes eliminados del celular del señor Nicolás López, mensajes que pudimos recuperar y en esos mensajes se hace referencia a la existencia de este video con la modelo, donde aparece él teniendo relaciones sexuales”, precisó la persecutora.

Chats eliminados

Pero eso no es todo. Según expuso la fiscal Lorena Parra en los alegatos, el investigado “borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp de su celular”, los que también fueron recuperados por la PDI.

“En estos mensajes el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral: que ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de sus víctimas se fue traumada de su departamento“, precisó.

En unos de sus mensajes eliminados, el acusado escribió “preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños”.

“Todos los hechos denunciados, más el relato de testigos, dan cuenta que el señor Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no“, concluyó la persecutora Parra.

Además, sostuvo que “este es un juicio histórico cuya investigación se realizó con perspectiva de género, que debió enfrentar el sesgo de la defensa cuya teoría del caso fue desacreditar a las víctimas de manera reiterada por medio de sus testigos, medios de comunicación, en el mismo juicio oral”.

Por otra parte, la fiscal recordó que “el 3 de julio de 2018, en un WhatsApp que él envía dice ‘a B.C. le toqué una teta en El Liguria’. Tenemos el WhatsApp y se incorporó como prueba”.

“No es el único, podríamos estar toda la mañana, pero hay otros mensajes que son de naturaleza similar. 1 de julio 2018: ‘A M. le dije si le podía tocar o agarrar las tetas’. 2 de julio de 2018: ‘La otra niña que le toque una pechuga, era verdad’, 2 de julio 2018: ‘B.C. luce como Uma Thurman, le agarré su pecho y eso es cierto’“.

La Fiscalía Oriente solicitó 10 años y un día de prisión por delitos de violación en carácter de reiterado, 5 años y un día por abuso sexual en carácter de reiterado y 61 días por ultraje público.

1.Este es un juicio histórico cuya investigación se realizó con perspectiva de género que debió enfrentar el sesgo de la defensa cuya teoría del caso fue desacreditar a las víctimas de manera reiterada por medio de sus testigos, medios de comunicación, en el mismo juicio oral pic.twitter.com/3QYG7bHN21 — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) April 25, 2022

de su dpto, lo que da cuenta que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad lo que queda de manifiesto en unos de sus tantos whatsapp q' escribió y borró

"preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños" — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) April 25, 2022

…de producciones. Sin embargo aprovechaba las reuniones laborales para atacarlas con fuerza aprovechando su condición de superioridad para abusar de ellas. Incluso las perseguía, como lo relató una integrante de su equipo “me persiguió y encerró en el baño para besarme” — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) April 25, 2022