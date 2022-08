Chile Vamos y PDG anuncian comisión investigadora por “telefonazo” a Llaitul: Evalúan acusación constitucional

Tras la renuncia de la ex ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, desde Chile Vamos y el Partido de la Gente (PDG) anunciaron la formación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados para indagar en el denominado “telefonazo” realizado por una asesora de la ex secretaria de Estado a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a fines de mayo. Según declaró el diputado Andrés Longton (RN), desde la oposición evalúan “si es que procede o no una acusación constitucional no solo contra la ex ministra de Desarrollo Social, sino también contra la ministra de Justicia que hasta el momento se ha hecho la desentendida”; mientras que el parlamentario Jorge Alessandri (UDI) apuntó a las pericias del teléfono de Llaitul, asegurando que “creemos que (en el dispositivo) hay mucha información importante, no solo de las actividades ilícitas como robo de maderas, narcotráfico y asociación ilícita, sino que también creemos que hay un tráfico de llamados constante y fluido con el palacio de La Moneda”.