Chile Vamos inscribió primarias para alcaldes y gobernadores: “Pensamos en algo mucho más grande”

Representantes de Chile Vamos llegaron este martes a las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para inscribir el pacto electoral de cara a las votaciones de octubre de este año.

Los presidentes de los partidos UDI, Renovación Nacional (RN) y Evópoli acudieron al edificio ubicado en el centro de Santiago, a un día de vencerse el plazo para inscribir las precandidaturas que competirán en primarias del sector.

En concreto, inscribieron primarias de gobernadores regionales y alcaldes, elecciones de consejeros regionales y de concejales.

Durante un punto de prensa, el pacto adelantó que disputaran la alcaldía en cerca de 20 comunas a lo largo del país, además de dos regiones por gobernaciones.

“Nos parece que hay que resaltar la unidad, la anticipación con que hemos logrado ponernos de acuerdo porque estamos pensando en algo mucho más grande que solamente en esta elección”, indicó la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

Chile Vamos deslizó críticas a Partido Republicano

Sin embargo, lamentaron que algunos partidos de la derecha “no se hayan sumado a este proceso democrático, porque puede ser el mejor mecanismo para definir quienes son los mejores nombres“, declaró Hoffmann.

En particular, la ex diputada apuntó al Partido Republicano y a su presidente Arturo Squella por no llegar a un acuerdo de cara a los comicios de octubre. “Es legítimo que cada partido busque su propio interés, pero no es legítimo intentar de alguna manera no llegar a esa unidad“, afirmó.

Por otra parte, visualizaron esta incripción como el primer paso para una eventual candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

“No ha sido fácil ponerse de acuerdo, pero cuando uno pone el bien de Chile por sobre los intereses de los partidos políticos es cuando hemos logrado hoy estar inscribiendo primarias y es el primer paso para algo más grande que esperamos que se concrete el próximo año con Evelyn Matthei“, agregó Hoffmann.

Elecciones de Consejeros Regionales para octubre 2024. Pacto "Chile Vamos" conformado por los siguientes pactos: – Chile Vamos UDI – Independientes

– Chile Vamos Evopoli – Independientes

– Chile Vamos Renovación Nacional – Independientes 🧵2/3 — Servicio Electoral (@ServelChile) April 9, 2024

Síguenos en