Sebastián Vackflores, el chileno que dejó el Ejército para combatir en Ucrania: “Estoy contento de luchar”

Sebastián Vackflores es el nombre del chileno de 28 años que en junio de 2023 dejó su carrera como oficial del Ejército de Chile y se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania para servir como voluntario en el conflicto con Rusia.

“Veía lo que estaba pasando con la gente (…) y decía alguien debería hacer algo. (…) Me puse a pensar, bueno soy militar, tengo experiencia, tengo conocimientos (…) Fue una decisión super difícil”, aseguró en conversación con Telemundo, a ocho meses de su decisión.

Según contó en la televisión estadounidense, comenzó enviando ayuda humanitaria y equipamiento táctico a Ucrania pero, tras la recepción que obtuvo, decidió quedarse. Con el tiempo ascendió a comandante de una Unidad de Propósito Especial y ahora lidera un grupo táctico en la guerra.

Sebastián Vackflores recibió granada en uno de sus brazos

Además, Vackflores contó que su participación en el conflicto le costó una grave lesión en un brazo, tras recibir el ataque de un dron. “Me lanzó una granada, me hirió en el brazo, me coloqué un torniquete (…) Me alcancé a cubrir el cuello sacrificando mi brazo”, relató.

En redes sociales acostumbra a contar sus días en Ucrania. Cuando cumplió 6 meses en la guerra, por ejemplo, compartió un extenso post donde narró algunas situaciones que ha vivido en el país.

“Conseguimos salir de una situación mortal sin que muriera nadie bajo mi mando. Si tuviera que volver a ocurrir, haría lo mismo para conservar la vida de quienes confiaron en mí. Arriesgarme fue el único camino que encontré”, escribió, como pie de una publicación con fotos con sus heridas.

“Estoy contento de luchar para el pueblo de Ucrania”

“Ahora sólo necesito algunas operaciones, recuperarme y volver aún más fuerte, con muchas lecciones aprendidas, sabiendo también en quién puedo confiar… y, por supuesto, con ganas de patear algunos culos”, expresó también en la publicación.

“Me ha dolido todo y sigo cabreado porque alguien se llevó mi teléfono y ahora tendré que gastarme el dinero que no tengo en uno nuevo y en medicinas… pero estoy contento de luchar para proteger al pueblo de Ucrania, de cumplir las promesas que hice hace tiempo”, sentenció en la red social.

Su última publicación, en tanto, la realizó hace once semanas desde Alemania, instancia en la cual realizó una transmisión en vivo relatando el estado de su brazo.

