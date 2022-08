Chino Ríos se suma la lista de figuras que van por el Rechazo: “Quiero que Chile vuelva a ser el número 1”

El ex tenista profesional, Marcelo “Chino” Ríos, publicó un video en su cuenta de Twitter, donde se muestra abiertamente a favor de rechazar la propuesta de nueva Constitución en el Plebiscito de Salida, el próximo 4 de septiembre.

En el registro, el ex deportista hizo una recopilación de su triunfo, cuando se convirtió en el primer chileno en ser el número 1 del Ranking ATP durante seis semanas, por lo que la ciudadanía celebró con mucha emoción el logro deportivo.

“Cuando Chile gana todos se sienten identificados, no importa si eres rico o pobre. No hay destrozos, no hay violencia, no hay desmanes. ¿Y tú cómo te sientes? Conforme, emocionado, ¿vamos ganando este partido?”, dice el ahora entrenador en el video.

Además, agregó que votará Rechazo, “porque quiero que mi país vuelva a ser el número 1“, haciendo alusión a su triunfo deportivo en 1998.

Finalmente, apeló a que como chileno ha “visto como nuestro país se ha levantado de peores catástrofes. Sin mirar nuestras diferencias, sino, lo que nos une. Vivimos un momento histórico donde se juega la final de este partido”.

El registro, que cuenta con cerca de 12 mil reacciones, causó múltiples comentarios entre usuarios de redes sociales.