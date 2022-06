Chofer de bus volcado en Champa dice que accidente se produjo porque se enredó su frazada para el frío

Un grave accidente de tránsito ocurrió la mañana de este miércoles en la Ruta 5 Sur, específicamente en Champa, comuna de Paine, donde un bus Pullman con pasajeros volcó cuando venía camino a Santiago. Lo anterior, dejó a una persona fallecida y 14 heridos. Por su parte, el conductor del bus, aseguró que el accidente se produjo tras taparse los pies con una manta por el frío, ya que ésta se enredó y no pudo reaccionar cuando entraba a una curva. Según indicó el coronel Juan Carlos Rodríguez, el conductor habría utilizado la manta por no tener calefacción, no obstante, otros testimonios dicen que sí estaba funcionando y que incluso hacía calor dentro del vehículo de transporte. Expertos indican que elementos ajenos a la conducción pueden significar un siniestro vial con resultado de muerte. El chofer se encuentra en calidad de detenido a la espera de que se resuelva su situación judicial.