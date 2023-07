Le lanzó piedrazo y lo persiguió: Chofer de micro registró brutal ataque de usuario por cerrar puerta trasera

El conductor de un bus RED registró los daños con los que terminó su máquina tras ser víctima de un ataque por parte de un pasajero. Según dijo, todo fue porque no le abrió la puerta trasera de la micro. Esto ocurrió dos días después de la nueva medida anunciada por el Ministerio de Transportes para disminuir la evasión y que establece multas para quienes permitan el acceso de usuarios a través de otras puertas que no sea la principal. El chofer afectado relató que en el primer día de la norma “un tipo me agredió porque le cerré la puerta de atrás (…) me siguió hasta la otra parada en un auto”. Seguido esto, le lanzó un piedrazo que rompió las mamparas.