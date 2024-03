Chofer sacó aplausos al devolver mochila que tenía notebook y tesis universitaria en Concepción: “Me llegó al alma”

Una trágica historia que, afortunadamente, terminó con un buen desenlace ocurrió esta semana en Concepción, Región del Biobío, luego que un conductor de micro tuviera un aplaudido y noble gesto con un estudiante.

Todo comenzó el domingo pasado, cuando un alumno de la Universidad de Concepción olvidó su mochila en un bus de Sotral durante un recorrido desde la ciudad penquista hasta la comuna de Lota.

Aún cuando el bolso contenía su notebook personal, lo más importante no era el objeto, sino lo que este contenía: una tesis en su etapa final para obtener su título profesional.

Fue allí cuando apareció Adelmo Santibáñez, conductor de la máquina que encontró la mochila olvidada y, de inmediato, inició una campaña en redes sociales para dar con su dueño.

“En la carpeta había unos timbres de la Universidad de Concepción y decía ‘tesis de mi profesión’. Asimilé que era de un joven universitario. En el mismo día me llamó una persona, un joven, y me dio las características del computador tal cual como era”, relató el chofer a Sabes.

Según reveló el mismo medio, Santibáñez venía desde la capital regional, a la altura de la Vega Monumental y se encontraron en el sector de Lomas Coloradas, donde finalmente tuvo lugar la entrega del computador.

“Me lo agradeció el joven, bien educado. Se tomaba la cabeza, imagino de emoción. Me dio un abrazo apretado, que me llegó hasta el alma. Luego subí de vuelta a mi bus y continué con mi gente, en mi recorrido hacia Lota”, relató el honrado conductor.

