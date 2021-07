El cambio de nombre de la clásica “Negrita” a “Chokita” no pasó colado. No solo llevó a una ola de memes, en donde se modificaron los nombres de otros productos típicos chilenos, si no que también consiguió la reacción de diversas figuras políticas de nuestro país.

No obstante, la teleserie no termina. Tras esta noticiosa situación, un grupo de “amigos”, autodenominados como “Ignacianos” de la “Granja Vip”, a través de una carta publicada en El Mercurio, dieron a conocer su descontento hacia el nuevo nombre de la oblea criolla, comparando el hecho a cómo ellos llamaban a uno de sus amigos por su tono de piel, el “Negro Saxton”.

Lee también: Adiós a un clásico: Negrita cambia de nombre para acabar con “acciones racistas o discriminatorias”

“Somos una cofradía de ignacianos (la Granja Vip) que hemos recorrido juntos gran parte de la historia de nuestras vidas. Uno de ellos es el Negro Saxton; ni él, ni nosotros estamos dispuestos a llamarlo Chokito Saxton, nos parecería un despropósito y hasta un insulto”, aseguraron al medio nacional.

“Nuestro Negro (Eugenio Saxton) es el más orgulloso con este apelativo y jamás se ha sentido discriminado, ni menos parte de una operación racista. Al querido Negro Saxton, nuestro afecto y nuestra amistad siguen intactas, desde la época de nuestra niñez”, agregaron.