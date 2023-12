Caso Narumi: Así es la residencia donde fue vista por última vez junto a Nicolás Zepeda

El chileno Nicolás Zepeda intenta revertir el fallo de 28 años de cárcel de la justicia francesa por la desaparición de Narumi Karosaki, ocurrida el 3 de diciembre de 2016.

La estudiante japonesa ingresó ese día a la residencia universitaria ubicada en Bensanzon, Francia, junto al chileno. Hace exactos siete años, ese es el último registro de Narumi.

Según palabras del mismo Nicolás, en la habitación 106 durmieron, comieron, vieron películas y mantuvieron relaciones sexuales. Mientras que en la madrugada del 5 de diciembre otros estudiantes de aquella residencia afirmaron que escucharon gritos de terror.

Tras ese encuentro y en la madrugada, Nicolás salió por una puerta trasera. Según la Fiscalía, lo hizo con la maleta que faltaba en la habitación de Narumi. Luego manejó hasta Dijon, donde tenía que devolver un auto arrendado, pero antes se detuvo un par de horas en una zona boscosa.

Declaraciones de Humberto Zepeda, padre de Nicolás

Humberto Zepeda expresó su molestia por la falta de una cámara de seguridad, que según él, demostraría la inocencia de su hijo.

“Cuando se tenía que retirar en su vehículo, hay una cámara que está en un edificio cercano y esos videos no están en el expediente del caso. Extrañamente no aparecen, lo que yo digo es que se tienen grabaciones para algunas cosas y no para otras“, afirmó.

“Esa cámara demostraría que él se subió solo al auto. Así fue, el se subió y salió solo“, dijo Humberto Zepeda.

